(Кыдраева) Гульямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кыдраева) Гульямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Хубайга

Отец ребёнка: Мухаметрахимов Абдулганий

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Газдиниса

Отец ребёнка: Мухаметрахимов Абдулганий

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Гильшиниса

Отец ребёнка: Мухаметрахимов Абдулганий

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Газильгуленамал

Отец ребёнка: Мухаметрахимов Абдулганий

Рождение ребёнка
1844

Сын: Абдулганиев Мухаматсадык

Отец ребёнка: Мухаметрахимов Абдулганий

Рождение ребёнка
1858

Сын: Абдулганиев Мухаматшакир

Отец ребёнка: Мухаметрахимов Абдулганий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметрахимов Абдулганий

Смерть
Неизвестно