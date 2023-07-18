(Кыдраева) Гульямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Хубайга
Отец ребёнка: Мухаметрахимов Абдулганий
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Газдиниса
Отец ребёнка: Мухаметрахимов Абдулганий
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Гильшиниса
Отец ребёнка: Мухаметрахимов Абдулганий
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Газильгуленамал
Отец ребёнка: Мухаметрахимов Абдулганий
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Мухаметрахимов Абдулганий
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Мухаметрахимов Абдулганий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно