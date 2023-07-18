Абдулганиев Мухаматсадык — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулганиев Мухаматсадык

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Мухаметрахимов Абдулганий

Мать: Гульямал

Рождение ребёнка
1889

Сын: Мухамат-Ситдиков Мухамат-Фазыл

Мать ребёнка: Хусаметдинова Шарафниса

Рождение ребёнка
1891

Сын: Мухамат-Ситдиков ?

Мать ребёнка: Хусаметдинова Шарафниса

Рождение ребёнка
1902

Сын: Мухамат-Ситдиков Мухамат-Хайдар

Мать ребёнка: Хусаметдинова Шарафниса

Рождение ребёнка
07.07.1906

Сын: Мухаметситдиков Мухаметфаиз

Мать ребёнка: Хусаметдинова Шарафниса

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мамдуха

Мать ребёнка: Хусаметдинова Шарафниса

Смерть
1910
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