Абдулганиев Мухаматсадык
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Мухаметрахимов Абдулганий
Мать: Гульямал
Рождение ребёнка
1889
Сын: Мухамат-Ситдиков Мухамат-Фазыл
Мать ребёнка: Хусаметдинова Шарафниса
Рождение ребёнка
1891
Сын: Мухамат-Ситдиков ?
Мать ребёнка: Хусаметдинова Шарафниса
Рождение ребёнка
1902
Сын: Мухамат-Ситдиков Мухамат-Хайдар
Мать ребёнка: Хусаметдинова Шарафниса
Рождение ребёнка
07.07.1906
Сын: Мухаметситдиков Мухаметфаиз
Мать ребёнка: Хусаметдинова Шарафниса
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мамдуха
Мать ребёнка: Хусаметдинова Шарафниса
Смерть
1910