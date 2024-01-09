Брюхов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюхов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брюхов Александр Иванович

Мать: Брюхова (Потюпкина) Екатерина Захаровна

Рождение ребёнка
25.01.1952

Дочь: Буренкова (Брюхова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Шварцевский, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.06.1954

Сын: Брюхов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Шварцевский, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.11.1960

Сын: Брюхов Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Шварцевский, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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