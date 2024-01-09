Брюхов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1952
Дочь: Буренкова (Брюхова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1954
Сын: Брюхов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1960
Сын: Брюхов Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно