Брюхов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюхов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1939

Дочь: Беликова Зоя Александровна

Мать ребёнка: Брюхова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брюхов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Брюхова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брюхова Екатерина

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