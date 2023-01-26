деревня Львовка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Львовка

Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по обвинению граждан дер. Львовки, Малоденской волости, Епифанского уезда Ильичева Максима, Жаркова Е. и других лиц. 1921 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-1 Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли и выдаче землеустроительных документов крестьянам д. Львовка Молоденской вол. Епифанского у. (списки домохозяев прилагаются). 191 Показать все
Дело о возвращении отрубных участков земли Д. Д. Поручикову и Ф. Д. Кричкову гражданам деревни Львовки, Молоденской волости, Епифанского уезда, Тульской губернии. 1921 г. Показать все
Дело о наделении землей граждан деревни Львовки, Молоденской волости, Брюховых. 1920 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-1637. Опись 1. Дело 12.
Дело о семейно-имущественном разделе граждан деревни Львовки, Молоденской волости Воробьевых. 1921 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-1637. Опись 1. Дело 68.
Дело о семейно-имущественном разделе граждан деревни Львовка, Молоденской волости Пателкиных. 1922 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-1637. Опись 1. Дело 144.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Епифанский уезд
1830Львовка, д. вл.при р. Таболе.272425198200

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Епифанский уезд, Молоденская волость
452. Львовка, деревня бывшая владельческая, при речке Сух. Таболе, дворов 80, жителей 503

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Скопинский район
1251Львовкадеревня53°43'с.ш.38°58'в.д.N-37-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Скопинский муниципальный район, Горловское сельское поселение
61644415191д Львовкадеревня

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