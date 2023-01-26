- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело по обвинению граждан дер. Львовки, Малоденской волости, Епифанского уезда Ильичева Максима, Жаркова Е. и других лиц. 1921 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-1 Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли и выдаче землеустроительных документов крестьянам д. Львовка Молоденской вол. Епифанского у. (списки домохозяев прилагаются). 191 Показать все
Дело о возвращении отрубных участков земли Д. Д. Поручикову и Ф. Д. Кричкову гражданам деревни Львовки, Молоденской волости, Епифанского уезда, Тульской губернии. 1921 г. Показать все
Дело о наделении землей граждан деревни Львовки, Молоденской волости, Брюховых. 1920 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-1637. Опись 1. Дело 12.
Дело о семейно-имущественном разделе граждан деревни Львовки, Молоденской волости Воробьевых. 1921 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-1637. Опись 1. Дело 68.
Дело о семейно-имущественном разделе граждан деревни Львовка, Молоденской волости Пателкиных. 1922 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-1637. Опись 1. Дело 144.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1830Львовка, д. вл.при р. Таболе.272425198200
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
452. Львовка, деревня бывшая владельческая, при речке Сух. Таболе, дворов 80, жителей 503
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1251Львовкадеревня53°43'с.ш.38°58'в.д.N-37-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61644415191д Львовкадеревня