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Ксения Кононовна
Ксения Кононовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1762
Дата смерти
1763
Пол
Женский
Отец
Кон Степанович
1742 г.р.
Мать
Авдотья Егоровна
1742 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец:
Кон Степанович
Мать:
Авдотья Егоровна
Смерть
1763
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