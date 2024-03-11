Ксения Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Кононовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1763

Пол

Женский

Отец

1742 г.р.

Мать

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Кон Степанович

Мать: Авдотья Егоровна

Смерть
1763
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