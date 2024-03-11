Авдотья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ксения Кононовна
Отец ребёнка: Кон Степанович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Марья Кононовна
Отец ребёнка: Кон Степанович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Василиса Кононовна
Отец ребёнка: Кон Степанович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Федор Кононович
Отец ребёнка: Кон Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кон Степанович
Смерть
Неизвестно