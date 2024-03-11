Авдотья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Егоровна

Авдотья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ксения Кононовна

Отец ребёнка: Кон Степанович

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Марья Кононовна

Отец ребёнка: Кон Степанович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Василиса Кононовна

Отец ребёнка: Кон Степанович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Федор Кононович

Отец ребёнка: Кон Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кон Степанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close