Гладышев Кузьма Андреевич
Место рождения
Дата рождения03.07.1838
Дата смерти10.02.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1838
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
21.09.1863
Мать ребёнка: Гладышева Синклитикия Яковлевна
Рождение ребёнка
16.06.1867
Дочь: Овчинникова Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Гладышева Синклитикия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.02.1916
Причина смерти: старость