Гладышев Кузьма Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладышев Кузьма Андреевич

Гладышев Кузьма Андреевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

03.07.1838

Дата смерти

10.02.1916

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1838

Отец: Гладышев Андрей Акимович

Мать: Гладышева Прасковья Васильевна

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
21.09.1863

Сын: Гладышев Дмитрий Кузьмич

Мать ребёнка: Гладышева Синклитикия Яковлевна

Рождение ребёнка
16.06.1867

Дочь: Овчинникова Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Гладышева Синклитикия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладышева Синклитикия Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.02.1916
Причина смерти: старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close