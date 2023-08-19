Гладышева Синклитикия Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1863
Отец ребёнка: Гладышев Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
16.06.1867
Дочь: Овчинникова Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Гладышев Кузьма Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно