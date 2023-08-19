Гладышева Синклитикия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева Синклитикия Яковлевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1863

Сын: Гладышев Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Гладышев Кузьма Андреевич

Рождение ребёнка
16.06.1867

Дочь: Овчинникова Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Гладышев Кузьма Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладышев Кузьма Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно