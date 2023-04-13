Гладышев Андрей Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818
Отец: Гладышев Аким Кузьмич
Бракосочетание
27.10.1835
Рождение ребёнка
17.10.1836
Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
03.07.1838
Сын: Гладышев Кузьма Андреевич
Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Васильевна
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
06.01.1840
Дочь: Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Васильевна
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
До 1840
Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
08.11.1841
Дочь: Зиновия Андреевна
Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Васильевна
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
03.09.1843
Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Васильевна
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
24.03.1851
Дочь: Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Васильевна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
06.01.1853
Дочь: Домникия Андреевна
Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Васильевна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно