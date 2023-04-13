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Гладышев Андрей Акимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818

Отец: Гладышев Аким Кузьмич

Мать: Гладышева Марфа Лукинична

Бракосочетание
27.10.1835

Жена: Гладышева Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
17.10.1836

Сын: Гладышев Лука Андреевич

Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
03.07.1838

Сын: Гладышев Кузьма Андреевич

Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Васильевна

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
06.01.1840

Дочь: Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Васильевна

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Гладышев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
08.11.1841

Дочь: Зиновия Андреевна

Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Васильевна

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
03.09.1843

Сын: Гладышев Захар Андреевич

Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Васильевна

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
24.03.1851

Дочь: Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Васильевна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
06.01.1853

Дочь: Домникия Андреевна

Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Васильевна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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