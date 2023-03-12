Туманский Федор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1786
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Туманская Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Туманский Андрей Федорович
Мать ребёнка: Туманская Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Туманский Григорий Федорович
Мать ребёнка: Туманская Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Туманский Антон Федорович
Мать ребёнка: Туманская Мария Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1786