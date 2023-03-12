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Туманский Федор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Туманский Григорий Тимофеевич

Мать: Туманская Анастасия Константиновна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Туманский Иван Федорович

Мать ребёнка: Туманская Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Туманский Андрей Федорович

Мать ребёнка: Туманская Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Туманский Григорий Федорович

Мать ребёнка: Туманская Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Туманский Антон Федорович

Мать ребёнка: Туманская Мария Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туманская Мария Семеновна

Смерть
1786
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