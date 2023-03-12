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Туманский Григорий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1722

Сын: Туманский Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Туманская Варвара Алексеевна

Рождение
1773

Отец: Туманский Федор Григорьевич

Мать: Туманская Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Туманский Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Туманская Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Туманский Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Туманская Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Туманский Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Туманская Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Туманский Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Туманская Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сегеркранц Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Туманская Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лестушевская Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: Туманская Варвара Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туманская Варвара Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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