Туманский Григорий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1722
Сын: Туманский Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Туманская Варвара Алексеевна
Рождение
1773
Рождение ребёнка
1815
Сын: Туманский Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Туманская Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Туманский Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Туманская Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Туманский Илья Григорьевич
Мать ребёнка: Туманская Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Туманский Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Туманская Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сегеркранц Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Туманская Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лестушевская Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: Туманская Варвара Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно