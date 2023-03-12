Туманская (Журовская) Анастасия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманская (Журовская) Анастасия Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1772

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Туманский Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Туманский Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1727

Сын: Туманский Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Туманский Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1732

Сын: Туманский Иосиф Григорьевич

Отец ребёнка: Туманский Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1735

Сын: Туманский Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Туманский Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Барановская Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Туманский Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туманский Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Туманский Григорий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туманский Григорий Тимофеевич

Смерть
1772
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