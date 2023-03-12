Туманская (Журовская) Анастасия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Туманский Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Туманский Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1727
Сын: Туманский Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Туманский Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1732
Сын: Туманский Иосиф Григорьевич
Отец ребёнка: Туманский Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1735
Сын: Туманский Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Туманский Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Барановская Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Туманский Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туманский Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Туманский Григорий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1772