Безденежных Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения06.12.1910 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1910 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.03.1930
Глушковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.03.1940
Дочь: Вершинина Нина Николаевна
Мать ребёнка: Безденежных Александра Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вологжанина Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Безденежных Александра Владимировна