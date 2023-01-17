Безденежных Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безденежных Николай Иванович

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Место рождения

Безденежные, Котельничский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

06.12.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1910 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Безденежные, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
07.03.1930

Жена: Безденежных Александра Владимировна

Глушковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.03.1940

Дочь: Вершинина Нина Николаевна

Мать ребёнка: Безденежных Александра Владимировна

Безденежные, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вологжанина Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Безденежных Александра Владимировна

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