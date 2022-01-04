Безденежных (Князева) Александра Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безденежных (Князева) Александра Владимировна

Место рождения

деревня Мартыненки (поч.Денисовский)

Дата рождения

25.10.1911 ст.

Дата смерти

28.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1911 ст.

Отец: Князев Владимир Николаевич

Мать: Князева (Смирнова) Варвара Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безденежных Василий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вологжанина (Безденежных) Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Безденежных Николай Иванович

Бракосочетание
07.03.1930

Муж: Безденежных Николай Иванович

Глушковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.03.1940

Дочь: Вершинина (Безденежных) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Безденежных Николай Иванович

Безденежные, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Смерть
28.06.1989
Разлив, Котельничский муниципальный район, Кировская область

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