Безденежных (Князева) Александра Владимировна
Место рождениядеревня Мартыненки (поч.Денисовский)
Дата рождения25.10.1911 ст.
Дата смерти28.06.1989
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1911 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безденежных Василий Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вологжанина (Безденежных) Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Безденежных Николай Иванович
Бракосочетание
07.03.1930
Глушковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.03.1940
Дочь: Вершинина (Безденежных) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Безденежных Николай Иванович
Безденежные, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Смерть
28.06.1989
Разлив, Котельничский муниципальный район, Кировская область