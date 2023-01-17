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Нечкин Борис Васильевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

21.05.1897

Дата смерти

20.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1897

Отец: Нечкин Василий Иванович

Мать: Нечкина Надежда Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
28.12.1922

Жена: Нечкина Анна-Рахиль Менашевна

Харбин
Рождение ребёнка
21.09.1925

Сын: Нечкин Андрей Борисович

Мать ребёнка: Нечкина Анна-Рахиль Менашевна

Харбин, КНР
Рождение ребёнка
05.07.1934

Дочь: Иванова Нина Борисовна

Мать ребёнка: Нечкина Анна-Рахиль Менашевна

Харбин, КНР
Смерть
20.11.1937
Москва, город федерального значения Москва
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