Нечкин Борис Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.05.1897
Дата смерти20.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1897
Бракосочетание
28.12.1922
Харбин
Рождение ребёнка
21.09.1925
Мать ребёнка: Нечкина Анна-Рахиль Менашевна
Харбин, КНР
Рождение ребёнка
05.07.1934
Дочь: Иванова Нина Борисовна
Мать ребёнка: Нечкина Анна-Рахиль Менашевна
Харбин, КНР
Смерть
20.11.1937
Москва, город федерального значения Москва