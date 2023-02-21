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Блинов Никифор Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

03.06.1862 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Блинов Афанасий Семёнович

Мать: Блинова Анна Семёнова

Рождение ребёнка
09.01.1852 ст.

Дочь: Блинова Ксения Никифоровна

Мать ребёнка: Блинова Анна Козмина

Рождение ребёнка
01.06.1854 ст.

Сын: Блинов Фёдор Никифорович

Мать ребёнка: Блинова Анна Козмина

Рождение ребёнка
05.10.1855 ст.

Сын: Блинов Филип Никифорович

Мать ребёнка: Блинова Анна Козмина

Рождение ребёнка
05.11.1858 ст.

Сын: Блинов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Блинова Анна Козмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Анна Козмина

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
03.06.1862 ст.
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