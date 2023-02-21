Блинов Никифор Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти03.06.1862 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Блинов Афанасий Семёнович
Мать: Блинова Анна Семёнова
Рождение ребёнка
09.01.1852 ст.
Дочь: Блинова Ксения Никифоровна
Мать ребёнка: Блинова Анна Козмина
Рождение ребёнка
01.06.1854 ст.
Мать ребёнка: Блинова Анна Козмина
Рождение ребёнка
05.10.1855 ст.
Мать ребёнка: Блинова Анна Козмина
Рождение ребёнка
05.11.1858 ст.
Мать ребёнка: Блинова Анна Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Анна Козмина
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
03.06.1862 ст.