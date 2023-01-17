Блинова Анна Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти10.11.1856 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1815 ст.
1815г. MK г. Нолинск (жених дер. Дудинской/невеста сего же прихода дер. Пестовской крест. Семёна Семёнова Окишева? дочь/оба первым) ф. 237 оп. 75 д. 844
Рождение ребёнка
1822
Сын: Блинов Никифор Афанасьевич
Отец ребёнка: Блинов Афанасий Семёнович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ирина Афанасьевна
Отец ребёнка: Блинов Афанасий Семёнович
Рождение ребёнка
17.10.1829 ст.
Сын: Блинов Нестер Афанасьевич
Отец ребёнка: Блинов Афанасий Семёнович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марья Афанасьевна
Отец ребёнка: Блинов Афанасий Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
10.11.1856 ст.