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Блинова Анна Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

10.11.1856 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1815 ст.

Муж: Блинов Афанасий Семёнович

1815г. MK г. Нолинск (жених дер. Дудинской/невеста сего же прихода дер. Пестовской крест. Семёна Семёнова Окишева? дочь/оба первым) ф. 237 оп. 75 д. 844
Рождение ребёнка
1822

Сын: Блинов Никифор Афанасьевич

Отец ребёнка: Блинов Афанасий Семёнович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ирина Афанасьевна

Отец ребёнка: Блинов Афанасий Семёнович

Рождение ребёнка
17.10.1829 ст.

Сын: Блинов Нестер Афанасьевич

Отец ребёнка: Блинов Афанасий Семёнович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марья Афанасьевна

Отец ребёнка: Блинов Афанасий Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
10.11.1856 ст.
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