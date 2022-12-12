Блинова Анна Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1852 ст.
Дочь: Блинова Ксения Никифоровна
Отец ребёнка: Блинов Никифор Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.06.1854 ст.
Отец ребёнка: Блинов Никифор Афанасьевич
Рождение ребёнка
05.10.1855 ст.
Отец ребёнка: Блинов Никифор Афанасьевич
Рождение ребёнка
05.11.1858 ст.
Отец ребёнка: Блинов Никифор Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858