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Блинова Анна Козмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1852 ст.

Дочь: Блинова Ксения Никифоровна

Отец ребёнка: Блинов Никифор Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.06.1854 ст.

Сын: Блинов Фёдор Никифорович

Отец ребёнка: Блинов Никифор Афанасьевич

Рождение ребёнка
05.10.1855 ст.

Сын: Блинов Филип Никифорович

Отец ребёнка: Блинов Никифор Афанасьевич

Рождение ребёнка
05.11.1858 ст.

Сын: Блинов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Блинов Никифор Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Никифор Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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