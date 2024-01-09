Богданова Прасковья Панна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Прасковья Панна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богданов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1943

Сын: Четвергов Александр Семёнович

Отец ребёнка: Четвергов Семён

Рождение ребёнка
31.05.1947

Сын: Четвергов Владимир Семёнович

Отец ребёнка: Четвергов Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Четвергов Семён

Смерть
Неизвестно
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