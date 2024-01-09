Богданова Прасковья Панна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богданов Андрей
Рождение ребёнка
24.08.1943
Сын: Четвергов Александр Семёнович
Отец ребёнка: Четвергов Семён
Рождение ребёнка
31.05.1947
Сын: Четвергов Владимир Семёнович
Отец ребёнка: Четвергов Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Четвергов Семён
Смерть
Неизвестно