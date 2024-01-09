Четвергов Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.08.1943
Сын: Четвергов Александр Семёнович
Мать ребёнка: Богданова Прасковья Панна Андреевна
Рождение ребёнка
31.05.1947
Сын: Четвергов Владимир Семёнович
Мать ребёнка: Богданова Прасковья Панна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно