Елизавета (Никитина)
Место рожденияд.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821
Отец: Никита Андреев
Мать: Устиния Семёнова
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.05.1835
Муж: Афанасий Иродионов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.08.1836
Сын: Флор Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Иродионов
Рождение ребёнка
06.02.1838
Дочь: Агафия Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Иродионов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Василий Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Иродионов
Рождение ребёнка
03.12.1842
Дочь: Варвара Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Иродионов
Рождение ребёнка
25.08.1845
Дочь: Наталия Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Иродионов
Смерть
Неизвестно