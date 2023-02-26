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Елизавета (Никитина)

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Место рождения

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821

Отец: Никита Андреев

Мать: Устиния Семёнова

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.05.1835

Муж: Афанасий Иродионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.08.1836

Сын: Флор Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Иродионов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1838

Дочь: Агафия Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Иродионов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1840

Сын: Василий Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Иродионов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1842

Дочь: Варвара Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Иродионов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1845

Дочь: Наталия Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Иродионов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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