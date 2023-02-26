Устиния Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устиния Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

25.03.1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Мария Никитина

Отец ребёнка: Никита Андреев

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1821

Дочь: Елизавета (Никитина)

Отец ребёнка: Никита Андреев

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.03.1842
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
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