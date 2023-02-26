Устиния Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти25.03.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Мария Никитина
Отец ребёнка: Никита Андреев
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1821
Дочь: Елизавета (Никитина)
Отец ребёнка: Никита Андреев
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.03.1842
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.