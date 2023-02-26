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Мария Никитина

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Место рождения

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1817

Дата смерти

24.06.1834

Пол

Женский

Отец

1783 г.р.

Мать

1782 г.р.

Муж

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Никита Андреев

Мать: Устиния Семёнова

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1833

Муж: Пётр Терентиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
24.06.1834
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Холмовском кладбище
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