Мария Никитина
Место рожденияд.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1817
Дата смерти24.06.1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Никита Андреев
Мать: Устиния Семёнова
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1833
Муж: Пётр Терентиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
24.06.1834
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Холмовском кладбище