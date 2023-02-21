Аванесов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аванесов Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аванесов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1955

Дочь: Аванесова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Анна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
02.12.?

Дочь: Аванесова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аванесова Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Анна

Смерть
Неизвестно
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