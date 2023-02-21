Аванесов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аванесов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1955
Дочь: Аванесова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Анна
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
02.12.?
Дочь: Аванесова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аванесова Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Анна
Смерть
Неизвестно