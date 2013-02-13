Аванесова Наталья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения31.05.1955
Дата смерти13.02.2013
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1955
Отец: Аванесов Сергей Александрович
Мать: Анна
Рождение ребёнка
11.07.1976
Дочь: Кобзарева Виктория Александровна
Отец ребёнка: Кобзарев Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кобзарев Александр Анатольевич
Смерть
13.02.2013
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область