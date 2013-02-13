Аванесова Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аванесова Наталья Сергеевна

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Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

31.05.1955

Дата смерти

13.02.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1976 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1955

Отец: Аванесов Сергей Александрович

Мать: Анна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
11.07.1976

Дочь: Кобзарева Виктория Александровна

Отец ребёнка: Кобзарев Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобзарев Александр Анатольевич

Смерть
13.02.2013
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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