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Никита Илларионов

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1804 г.р.
До 1813 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804

Отец: ?

Мать: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1821

Жена: Дария Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829

Сын: Фома Никитин

Мать ребёнка: Мария Илларионова

Рождение ребёнка
21.07.1831

Сын: Ермолай Никитин

Мать ребёнка: Мария Илларионова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Илларионова

Смерть
Неизвестно
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