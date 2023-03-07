Никита Илларионов
Место рождения
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1821
Жена: Дария Сергеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829
Сын: Фома Никитин
Мать ребёнка: Мария Илларионова
Рождение ребёнка
21.07.1831
Сын: Ермолай Никитин
Мать ребёнка: Мария Илларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Илларионова
Смерть
Неизвестно