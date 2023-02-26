Мария Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Илларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1804 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Фома Никитин

Отец ребёнка: Никита Илларионов

Рождение ребёнка
21.07.1831

Сын: Ермолай Никитин

Отец ребёнка: Никита Илларионов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Илларионов

Смерть
Неизвестно
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