Мария Илларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Фома Никитин
Отец ребёнка: Никита Илларионов
Рождение ребёнка
21.07.1831
Сын: Ермолай Никитин
Отец ребёнка: Никита Илларионов
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Илларионов
Смерть
Неизвестно