Баженов Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения23.05.1922
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1922
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баженова (Мельникова) Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
26.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баженова (Мельникова) Лидия Григорьевна
Смерть
1983