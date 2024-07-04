Баженов Сергей Иванович 23.05.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баженов Сергей Иванович

Место рождения

Новая Самодуровка, Наровчатский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

23.05.1922

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1922

Отец: Баженов Иван Кузьмич

Мать: Баженова (Демидова) Христинья Петровна

Новая Самодуровка, Наровчатский уезд, Пензенская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баженова (Мельникова) Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
26.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баженова (Мельникова) Лидия Григорьевна

Смерть
1983

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