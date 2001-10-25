Баженова (Мельникова) Лидия Григорьевна 20.07.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баженова (Мельникова) Лидия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1924

Дата смерти

25.10.2001

Пол

Женский

Отец

Около 1897 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1924

Отец: Мельников Григорий Степанович

Мать: Мельникова (Махина) Клавдия Лазаревна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баженов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
26.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баженов Сергей Иванович

Смерть
25.10.2001

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