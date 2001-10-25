Баженова (Мельникова) Лидия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1924
Дата смерти25.10.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1924
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баженов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баженов Сергей Иванович
Смерть
25.10.2001