Баженова (Демидова) Христинья Петровна 11.10.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баженова (Демидова) Христинья Петровна

Место рождения

Виляйки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

11.10.1888

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1888

Отец: Демидов Петр Тимофеев

Мать: Демидова Евдокия Михайлова

Виляйки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Воронина (Баженова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Баженов Иван Кузьмич

Новая Самодуровка, Наровчатский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1918

Сын: Баженов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Баженов Иван Кузьмич

Новая Самодуровка, Наровчатский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1922

Сын: Баженов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Баженов Иван Кузьмич

Новая Самодуровка, Наровчатский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1925

Дочь: Мудрова (Баженова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Баженов Иван Кузьмич

Смерть
1965
Лыткарино, Лыткарино, Московская область

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