Баженова (Демидова) Христинья Петровна
Место рождения
Дата рождения11.10.1888
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1888
Отец: Демидов Петр Тимофеев
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Воронина (Баженова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Баженов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Баженов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
23.05.1922
Отец ребёнка: Баженов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
26.02.1925
Дочь: Мудрова (Баженова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Баженов Иван Кузьмич
Смерть
1965
Лыткарино, Лыткарино, Московская область