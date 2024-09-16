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Синицин Иван Миронович

Место рождения

Старое Село, Витебский район, Витебская область

Дата рождения

26.09.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1889

Отец: Синицин Мирон

Мать: не указана

Старое Село, Витебский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синицина Матрена Петровна

Рождение ребёнка
13.11.1920

Сын: Синицын Владимир Иванович

Мать ребёнка: Синицина Матрена Петровна

Барабинск, Новосибирска обл., Россия
Рождение ребёнка
13.12.1923

Сын: Синицин Николай Иванович

Мать ребёнка: Синицина Матрена Петровна

Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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