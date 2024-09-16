Синицин Иван Миронович
Место рождения
Дата рождения26.09.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1889
Отец: Синицин Мирон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1920
Сын: Синицын Владимир Иванович
Мать ребёнка: Синицина Матрена Петровна
Барабинск, Новосибирска обл., Россия
Рождение ребёнка
13.12.1923
Мать ребёнка: Синицина Матрена Петровна
Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно