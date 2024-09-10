Синицина Матрена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1887
Дата смерти13.11.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1920
Сын: Синицын Владимир Иванович
Отец ребёнка: Синицин Иван Миронович
Барабинск, Новосибирска обл., Россия
Рождение ребёнка
13.12.1923
Отец ребёнка: Синицин Иван Миронович
Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
13.11.1959
Барабинский р-н, Новосибирска обл., Россия