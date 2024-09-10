Синицина Матрена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицина Матрена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1887

Дата смерти

13.11.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицин Иван Миронович

Рождение ребёнка
13.11.1920

Сын: Синицын Владимир Иванович

Отец ребёнка: Синицин Иван Миронович

Барабинск, Новосибирска обл., Россия
Рождение ребёнка
13.12.1923

Сын: Синицин Николай Иванович

Отец ребёнка: Синицин Иван Миронович

Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
13.11.1959
Барабинский р-н, Новосибирска обл., Россия

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