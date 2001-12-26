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Синицын Владимир Иванович

Место рождения

Барабинск, Новосибирска обл., Россия

Дата рождения

13.11.1920

Дата смерти

26.12.2001

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1920

Отец: Синицин Иван Миронович

Мать: Синицина Матрена Петровна

Барабинск, Новосибирска обл., Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
22.11.1951

Жена: Синицына Татьяна Сергеевна

п.Рудничный, Кировская обл., Россия
Рождение ребёнка
04.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синицына Татьяна Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синицына Татьяна Сергеевна

Киржач, Владимирская обл., Россия
Смерть
26.12.2001
Тверь, город Тверь, Тверская область

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