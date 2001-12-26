Синицын Владимир Иванович
Место рожденияБарабинск, Новосибирска обл., Россия
Дата рождения13.11.1920
Дата смерти26.12.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1920
Отец: Синицин Иван Миронович
Барабинск, Новосибирска обл., Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.11.1951
п.Рудничный, Кировская обл., Россия
Рождение ребёнка
04.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синицына Татьяна Сергеевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синицына Татьяна Сергеевна
Киржач, Владимирская обл., Россия
Смерть
26.12.2001