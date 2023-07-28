Чистякова (Амбросовская) Наталья Владимировна
Место рождения
Дата рождения16.07.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1948
Бракосочетание
28.08.1970
Супруг(-а): Евгений Васильевич Метс
Рождение ребёнка
18.01.1972
Отец ребёнка: Метс Евгений Васильевич
Кейла, Харьюский район, Эстонская ССР
Развод
1977
Супруг(-а): Евгений Васильевич Метс
Развод
Неизвестно
Муж: Чистяков Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чистякова Елена
Отец ребёнка: Чистяков Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чистяков Анатолий