Чистякова (Амбросовская) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова (Амбросовская) Наталья Владимировна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.07.1948

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1948

Отец: Амбросовский Владимир Михайлович

Мать: Амбросовская Зинаида Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
28.08.1970

Муж: Метс Евгений Васильевич

Супруг(-а): Евгений Васильевич Метс
Рождение ребёнка
18.01.1972

Сын: Метс Герман Евгеньевич

Отец ребёнка: Метс Евгений Васильевич

Кейла, Харьюский район, Эстонская ССР
Развод
1977

Муж: Метс Евгений Васильевич

Супруг(-а): Евгений Васильевич Метс
Развод
Неизвестно

Муж: Чистяков Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чистякова Елена

Отец ребёнка: Чистяков Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Анатолий