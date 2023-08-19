Метс Евгений Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.06.1944
Дата смерти12.09.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1944
Отец: Василий
Мать: Анна Михайловна
Бракосочетание
28.08.1970
Супруг(-а): Евгений Васильевич Метс
Рождение ребёнка
18.01.1972
Мать ребёнка: Чистякова Наталья Владимировна
Кейла, Харьюский район, Эстонская ССР
Развод
1977
Супруг(-а): Евгений Васильевич Метс
Смерть
12.09.1983
Лешуконский район
Похороны
17.09.1983
Таллин, Эстонская ССР