Метс Евгений Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМетс Евгений Васильевич

Метс Евгений Васильевич

Место рождения

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

Дата рождения

14.06.1944

Дата смерти

12.09.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1944

Отец: Василий

Мать: Анна Михайловна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
28.08.1970

Жена: Чистякова Наталья Владимировна

Супруг(-а): Евгений Васильевич Метс
Рождение ребёнка
18.01.1972

Сын: Метс Герман Евгеньевич

Мать ребёнка: Чистякова Наталья Владимировна

Кейла, Харьюский район, Эстонская ССР
Развод
1977

Жена: Чистякова Наталья Владимировна

Супруг(-а): Евгений Васильевич Метс
Смерть
12.09.1983
Лешуконский район
Похороны
17.09.1983
Таллин, Эстонская ССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close