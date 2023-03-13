Гуненковъ Ефимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Гуненковъ Фаддей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Горшенина Агафья Ефимова
Мать ребёнка: Гуненкова Маланья Алексеева
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Гуненкова Маланья Алексеева
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Творогова Офимья
Мать ребёнка: Гуненкова Маланья Алексеева
Рождение ребёнка
1778
Сын: Гуненковъ Дорофей
Мать ребёнка: Гуненкова Маланья Алексеева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Гуненкова Маланья Алексеева
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1784
Сын: Гуненковъ Лаврентий
Мать ребёнка: Гуненкова Маланья Алексеева
Рождение ребёнка
1788
Сын: Гуненковъ Ларионъ
Мать ребёнка: Гуненкова Маланья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно