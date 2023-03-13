Гуненковъ Ефимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуненковъ Ефимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Гуненковъ Фаддей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Горшенина Агафья Ефимова

Мать ребёнка: Гуненкова Маланья Алексеева

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Гуненкова Маланья Алексеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Творогова Офимья

Мать ребёнка: Гуненкова Маланья Алексеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Гуненковъ Дорофей

Мать ребёнка: Гуненкова Маланья Алексеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Гуненкова Маланья Алексеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1784

Сын: Гуненковъ Лаврентий

Мать ребёнка: Гуненкова Маланья Алексеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Гуненковъ Ларионъ

Мать ребёнка: Гуненкова Маланья Алексеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуненкова Маланья Алексеева

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