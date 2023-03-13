Гуненковъ Фаддей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуненковъ Фаддей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Гуненковъ Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Гуненковъ Ефимъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Гуненковъ Алексей

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1792
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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