Гуненковъ Фаддей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Гуненковъ Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Гуненковъ Ефимъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Гуненковъ Алексей
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1792
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан