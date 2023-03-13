Горшенина (Гуненкова) Агафья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Гуненкова) Агафья Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Гуненковъ Ефимъ

Мать: Гуненкова Маланья Алексеева

Бракосочетание
08.11.1786

Муж: Горшенинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1788

Дочь: Горшенина Офимья

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Горшенина Устинья

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Рождение ребёнка
31.03.1791

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1792

Сын: Горшенинъ Степанъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1795

Сын: Горшенинъ Иванъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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