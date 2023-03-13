Горшенина (Гуненкова) Агафья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Гуненковъ Ефимъ
Бракосочетание
08.11.1786
Муж: Горшенинъ Иванъ
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1788
Дочь: Горшенина Офимья
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Горшенина Устинья
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
31.03.1791
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.11.1792
Сын: Горшенинъ Степанъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.04.1795
Сын: Горшенинъ Иванъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ