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Гуненкова Маланья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Горшенина Агафья Ефимова

Отец ребёнка: Гуненковъ Ефимъ

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Гуненковъ Ефимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Творогова Офимья

Отец ребёнка: Гуненковъ Ефимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Гуненковъ Дорофей

Отец ребёнка: Гуненковъ Ефимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Гуненковъ Ефимъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1784

Сын: Гуненковъ Лаврентий

Отец ребёнка: Гуненковъ Ефимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Гуненковъ Ларионъ

Отец ребёнка: Гуненковъ Ефимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуненковъ Ефимъ

Смерть
1789
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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