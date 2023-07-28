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Осип Савельев сын

Место рождения

Кузнецово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Савелий Власов

Мать: Аксинья Ермолаева

Кузнецово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Ковригин Карп Осипов сын

Мать ребёнка: Ковригина Фекла Антонова дочь

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Ковригин Федор Осипов сын

Мать ребёнка: Ковригина Фекла Антонова дочь

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Ковригин Семен Осипов сын

Мать ребёнка: Ковригина Фекла Антонова дочь

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ковригин Василий Осипов сын

Мать ребёнка: Ковригина Фекла Антонова дочь

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1818

Дочь: Антипина Домна Осипова дочь

Мать ребёнка: Ковригина Фекла Антонова дочь

Александровка, Оренбургская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
09.03.1820

Сын: Ковригин Александр Осипов сын

Мать ребёнка: Ковригина Фекла Антонова дочь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Сын: Ковригин Тимофей Осипов сын

Мать ребёнка: Ковригина Фекла Антонова дочь

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1825
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан