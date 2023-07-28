Осип Савельев сын
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Савелий Власов
Мать: Аксинья Ермолаева
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Ковригина Фекла Антонова дочь
Рождение ребёнка
1807
Сын: Ковригин Федор Осипов сын
Мать ребёнка: Ковригина Фекла Антонова дочь
Рождение ребёнка
1812
Сын: Ковригин Семен Осипов сын
Мать ребёнка: Ковригина Фекла Антонова дочь
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ковригин Василий Осипов сын
Мать ребёнка: Ковригина Фекла Антонова дочь
Рождение ребёнка
03.01.1818
Дочь: Антипина Домна Осипова дочь
Мать ребёнка: Ковригина Фекла Антонова дочь
Александровка, Оренбургская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
09.03.1820
Сын: Ковригин Александр Осипов сын
Мать ребёнка: Ковригина Фекла Антонова дочь
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823
Сын: Ковригин Тимофей Осипов сын
Мать ребёнка: Ковригина Фекла Антонова дочь
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1825