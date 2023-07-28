Аксинья Ермолаева
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Ермолай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Ковригин Фадей Савельевич
Отец ребёнка: Савелий Власов
Рождение ребёнка
1779
Сын: Осип Савельев сын
Отец ребёнка: Савелий Власов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Агафья Саввельевич
Отец ребёнка: Савелий Власов
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно