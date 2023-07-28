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Аксинья Ермолаева

Место рождения

Кузнецово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Ермолай

Мать: не указана

Кузнецово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Ковригин Фадей Савельевич

Отец ребёнка: Савелий Власов

Рождение ребёнка
1779

Сын: Осип Савельев сын

Отец ребёнка: Савелий Власов

Кузнецово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Агафья Саввельевич

Отец ребёнка: Савелий Власов

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно