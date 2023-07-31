Ковригина (Бучнева) Фекла Антонова дочь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Осип Савельев сын
Рождение ребёнка
1807
Сын: Ковригин Федор Осипов сын
Отец ребёнка: Осип Савельев сын
Рождение ребёнка
1812
Сын: Ковригин Семен Осипов сын
Отец ребёнка: Осип Савельев сын
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ковригин Василий Осипов сын
Отец ребёнка: Осип Савельев сын
Рождение ребёнка
03.01.1818
Дочь: Антипина Домна Осипова дочь
Отец ребёнка: Осип Савельев сын
Александровка, Оренбургская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
09.03.1820
Сын: Ковригин Александр Осипов сын
Отец ребёнка: Осип Савельев сын
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823
Сын: Ковригин Тимофей Осипов сын
Отец ребёнка: Осип Савельев сын
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно