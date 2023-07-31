Ковригина (Бучнева) Фекла Антонова дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковригина (Бучнева) Фекла Антонова дочь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Бучнев Антон Михайлович

Мать: Бучнева Авдотья Артемьевна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Ковригин Карп Осипов сын

Отец ребёнка: Осип Савельев сын

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Ковригин Федор Осипов сын

Отец ребёнка: Осип Савельев сын

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Ковригин Семен Осипов сын

Отец ребёнка: Осип Савельев сын

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ковригин Василий Осипов сын

Отец ребёнка: Осип Савельев сын

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1818

Дочь: Антипина Домна Осипова дочь

Отец ребёнка: Осип Савельев сын

Александровка, Оренбургская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
09.03.1820

Сын: Ковригин Александр Осипов сын

Отец ребёнка: Осип Савельев сын

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Сын: Ковригин Тимофей Осипов сын

Отец ребёнка: Осип Савельев сын

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно