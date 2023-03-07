Осетров Егор Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиПосле 1772
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Осетров Иван Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: Осетрова Прасковья Харитонова
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Осетрова Прасковья Харитонова
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Прасковья Егоровна
Мать ребёнка: Осетрова Прасковья Харитонова
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Осетрова Прасковья Харитонова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1772