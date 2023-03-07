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Осетров Егор Иванов

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Место рождения

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1772

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Осетров Иван Яковлев

Мать: не указана

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Осетров Лазарь (Евфимов)

Мать ребёнка: Осетрова Прасковья Харитонова

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Осетров Андрей (Евфимов)

Мать ребёнка: Осетрова Прасковья Харитонова

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Прасковья Егоровна

Мать ребёнка: Осетрова Прасковья Харитонова

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Осетрова Прасковья Харитонова

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осетрова Прасковья Харитонова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1772
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