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Осетрова Прасковья Харитонова

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Место рождения

село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1734 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Осетров Лазарь (Евфимов)

Отец ребёнка: Осетров Егор Иванов

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Осетров Андрей (Евфимов)

Отец ребёнка: Осетров Егор Иванов

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Осетров Егор Иванов

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Осетров Егор Иванов

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осетров Егор Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1772
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