Осетрова Прасковья Харитонова
Место рождениясело Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1754
Отец ребёнка: Осетров Егор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Осетров Егор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Осетров Егор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Осетров Егор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осетров Егор Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1772