Чурочкина (Алкеева) Валентина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.?
Отец: Алкеев Егор
Рождение ребёнка
09.10.?
Сын: Чурочкин Александр Александрович
Отец ребёнка: Чурочкин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галета Надежда Александровна
Отец ребёнка: Чурочкин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурочкина Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Чурочкин Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно