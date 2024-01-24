Алкеева (Ерофеева) Зинаида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1941
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1941
Отец: Ерофеев Михаил
Рождение ребёнка
01.01.1966
Дочь: Солопова Лилия Егоровна
Отец ребёнка: Алкеев Егор
Пронькино, Сорочинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.08.?
Дочь: Чурочкина Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Алкеев Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нафикова Любовь Егоровна
Отец ребёнка: Алкеев Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алкеев Иван Егорович
Отец ребёнка: Алкеев Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алкеев Егор