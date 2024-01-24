Алкеева (Ерофеева) Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алкеева (Ерофеева) Зинаида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1941

Отец: Ерофеев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1966

Дочь: Солопова Лилия Егоровна

Отец ребёнка: Алкеев Егор

Пронькино, Сорочинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.08.?

Дочь: Чурочкина Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Алкеев Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нафикова Любовь Егоровна

Отец ребёнка: Алкеев Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алкеев Иван Егорович

Отец ребёнка: Алкеев Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алкеев Валерий Егорович

Отец ребёнка: Алкеев Егор

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