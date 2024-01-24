Чурочкин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.10.?
Сын: Чурочкин Александр Александрович
Мать ребёнка: Чурочкина Валентина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галета Надежда Александровна
Мать ребёнка: Чурочкина Валентина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурочкина Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Чурочкина Валентина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно