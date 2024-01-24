Чурочкин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурочкин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.?

Сын: Чурочкин Александр Александрович

Мать ребёнка: Чурочкина Валентина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галета Надежда Александровна

Мать ребёнка: Чурочкина Валентина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурочкина Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Чурочкина Валентина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурочкина Валентина Егоровна

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