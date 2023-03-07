Замараева (Багракова) Ульяния Петровна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти29.10.1909 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Баграков Павел Перфильевич
В метриках до 1902 года указана фамилия "Грузов (Баграков)".
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Груздева Наталья Павловна
Отец ребёнка: Баграков Павел Перфильевич
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Баграков Павел Перфильевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Груздева Мария Павловна
Отец ребёнка: Баграков Павел Перфильевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Окунева Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Баграков Павел Перфильевич
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Баграков Павел Перфильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.1909 ст.
От старости лет.