Замараева (Багракова) Ульяния Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамараева (Багракова) Ульяния Петровна

Замараева (Багракова) Ульяния Петровна

avatar

Место рождения

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1837

Дата смерти

29.10.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1864

Сын: Груздев Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Баграков Павел Перфильевич

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
В метриках до 1902 года указана фамилия "Грузов (Баграков)".
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Груздева Наталья Павловна

Отец ребёнка: Баграков Павел Перфильевич

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1871

Сын: Баграков Иван Павлович

Отец ребёнка: Баграков Павел Перфильевич

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Груздева Мария Павловна

Отец ребёнка: Баграков Павел Перфильевич

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Окунева Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Баграков Павел Перфильевич

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Груздев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Баграков Павел Перфильевич

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баграков Павел Перфильевич

Смерть
29.10.1909 ст.
Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
От старости лет.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close