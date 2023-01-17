Баграков Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
01.05.1902 ст.
Дочь: Багракова Павла Ивановна
Мать ребёнка: Багракова Евдокия Полиевктовна
Рождение ребёнка
30.04.1905 ст.
Сын: Баграков Николай Иванович
Мать ребёнка: Багракова Евдокия Полиевктовна
Рождение ребёнка
26.10.1907 ст.
Сын: Баграков Николай Иванович
Мать ребёнка: Багракова Евдокия Полиевктовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно