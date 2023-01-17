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Баграков Иван Павлович

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Место рождения

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Баграков Павел Перфильевич

Мать: Замараева Ульяния Петровна

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1902 ст.

Дочь: Багракова Павла Ивановна

Мать ребёнка: Багракова Евдокия Полиевктовна

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
30.04.1905 ст.

Сын: Баграков Николай Иванович

Мать ребёнка: Багракова Евдокия Полиевктовна

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1907 ст.

Сын: Баграков Николай Иванович

Мать ребёнка: Багракова Евдокия Полиевктовна

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багракова Евдокия Полиевктовна

Смерть
Неизвестно
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